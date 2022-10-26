Вице-губернатор Пиотровский назвал дату открытия Дома книги после ремонта

Посетителей ждут праздничные выходные: в зале искусств обещают светомузыкальное шоу с 3D-мэппингом, выступят музыканты и драматические артисты, пройдут встречи с писателями, среди которых — Татьяна Устинова, Мария Семенова, Ася Лавринович, Михаил Лабковский. Посетители смогут обменять старые дисконтные карты на новые, а также поучаствовать в лотерее с призами-сувенирами.

«В рамках первого этапа работ для публики станут доступными первый и второй этажи, а также кафе», — уточнил он.

Торжественное открытие Дома книги после ремонта состоится 12 ноября. Об этом объявил в своем телеграм-канале 26 октября вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Праздник будет заметен и снаружи: в окнах второго этажа установят светодиодные экраны, на которых будут транслировать 3D-ролики об истории здания и книгах в жизни человека.



Также по случаю события выпустят открытку и изготовят штамп «Почты России».



Обновленный магазин дополнят зоны для чтения и отдыха. На втором этаже — там, где детские книги, будет зона для игр и мастер-классов, а на первом — зал для мероприятий со сценой и местами для зрителей.



Ранее сообщалось, что подрядчик должен завершить ремонтные работы в Доме Зингера до конца ноября, всего на обновление магазина планировалось потратить 200 миллионов рублей. На месте прежнего книжного магазина откроется новый, который будет принадлежать Смольному. Дом книги закрылся для посетителей в марте 2022 года.

