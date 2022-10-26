Число пострадавших от взрыва в Мелитополе выросло до 12

Число пострадавших в результате взрыва у здания медиахолдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе возросло до 12, среди них девочка, которая шла в школу. У половины серьёзные травмы. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал 26 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.



«Шесть человек пострадали. Вообще, всего 12, но 6 — это те, которые в достаточно тяжелом состоянии», — отметил Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».



Утром 25 октября у здания телецентра в Мелитополе взорвался автомобиль, в здании выбило окна и межкомнатные двери. В соседних домах повреждено около 30 квартир.

