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    Число пострадавших от взрыва в Мелитополе выросло до 12

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    1 комментарий

    Число пострадавших в результате взрыва у здания медиахолдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе возросло до 12, среди них девочка, которая шла в школу. У половины серьёзные травмы. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал 26 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    «Шесть человек пострадали. Вообще, всего 12, но 6 — это те, которые в достаточно тяжелом состоянии», — отметил Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

    Утром 25 октября у здания телецентра в Мелитополе взорвался автомобиль, в здании выбило окна и межкомнатные двери. В соседних домах повреждено около 30 квартир.

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    Комментарии 1

    26586993726 Окт 2022 в 12:25
    Девочка пострадала, розпятая? А нет, то мальчик был
    На видео взрыва, кроме машины, никого рядом нет, от слова вообще!
    +0−1
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