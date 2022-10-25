При взрыве в Мелитополе пострадали пятеро гражданских лиц

Пять человек пострадали при взрыве у здания телекомпании в Мелитополе. Об этом 25 октября заявил член Общественной палаты, глава правительственного телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.
«Мощность — 1,5–2 кг в тротиловом эквиваленте. [Пострадали] сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие мирные жители. Никаких военных здесь нет», — написал он в телеграм-канале.
Как сообщало РИА Новости, по предварительным данным, у здания взорвался автомобиль.
Местные власти, по информации РИА, назвали произошедшее терактом. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, на месте сработало самодельное взрывное устройство. Он отметил, что телекомпания продолжит работу.