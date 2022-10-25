При взрыве в Мелитополе пострадали пятеро гражданских лиц

Пять человек пострадали при взрыве у здания телекомпании в Мелитополе. Об этом 25 октября заявил член Общественной палаты, глава правительственного телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.



«Мощность — 1,5–2 кг в тротиловом эквиваленте. [Пострадали] сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие мирные жители. Никаких военных здесь нет», — написал он в телеграм-канале.



Как сообщало РИА Новости, по предварительным данным, у здания взорвался автомобиль.

