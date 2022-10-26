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    В Петербурге нашли школьников, которые отнимали деньги у подростка со стрельбой

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    В деле о нападении на петербургского школьника со стрельбой появились предполагаемые виновники. Полиция вышла на четверых подростков — все они учатся в одной школе Фрунзенского района.

    Молодые люди от 14 до 16 лет были задержаны накануне, стало известно «Фонтанке» 26 октября. После допроса их передали родителям под обязательство о явке.

    Как писала «Фонтанка», налет произошел почти неделю назад. В полицию обратился отец 13-летнего семиклассника из школы Кировского района. Предварительно стало ясно, что у заброшенного дома на проспекте Стачек трое неизвестных стреляли в воздух из пневматического пистолета и заставили подростка сделать онлайн-перевод денег.

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