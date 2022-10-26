В Петербурге 18-летний ученик колледжа катал подругу на чужом BMW. Теперь она в детской больнице

В результате вечерней аварии в Красносельском районе Петербурга пострадала несовершеннолетняя девушка. Виновник, по предварительной версии, 18-летний юноша на BMW. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 октября. ДТП попало на видео.
ДТП произошло вчера около 20 часов на пересечении Ленинского проспекта и улицы Доблести. По предварительным данным, 18-летний ученик промышленно-технологического колледжа на чужом БМВ совершил столкновение с «Хёндэ Соната» под управлением 35-летнего таксиста. BMW ехал по Доблести от Маршала Захарова в сторону Маршала Казакова, «Яндекс. Такси» — по Ленинскому от проспекта Кузнецова в сторону проспекта Героев.
Пострадала пассажирка BMW — 16-летняя учащаяся медицинского колледжа. У неё зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и в состоянии средней тяжести доставили в детскую городскую больницу № 1. Про её юного водителя известно, что в 2021–2022 годах к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.
Видеозапись столкновения публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в сети «ВКонтакте». Очевидцы рассказывают, что BMW выскочил на перекрёсток на красный сигнал светофора вместе с теми, кто по стрелке поворачивал направо. «БМВ ехал на красный. «Хёндэ» на зеленый. БМВ протаранил в бок «Хёндэ», от этого она боком на пешеходный переход отлетела. За рулем БМВ молодой парень, девушка — пассажир», — пишет Дана.
«Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.