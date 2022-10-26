Симоньян призналась, что Армения запретила ей въезжать в страну

Власти Армении запретили въезжать в свою страну главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину. Об этом сама Симоньян рассказала в своём телеграм-канале в ночь с 25 на 26 октября.
«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже», — написала журналистка.
РИА Новости напоминает, что газета «Айкакан жаманак» сообщала о запрете на въезд Затулина. А ранее писала, что он призывал главу правительства покинуть пост и утверждал, что армянские власти портят отношения с Москвой.