    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 3

    1 м/с, ю-в

    758мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.33eur60.46

    Симоньян призналась, что Армения запретила ей въезжать в страну

    5411
    10 комментариев

    Власти Армении запретили въезжать в свою страну главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину. Об этом сама Симоньян рассказала в своём телеграм-канале в ночь с 25 на 26 октября.

    «Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже», — написала журналистка.

    РИА Новости напоминает, что газета «Айкакан жаманак» сообщала о запрете на въезд Затулина. А ранее писала, что он призывал главу правительства покинуть пост и утверждал, что армянские власти портят отношения с Москвой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК25
    СМЕХ19
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 10

    Ырыс26 Окт 2022 в 10:18
    Надо было в детстве учить язык матери, да?
    +1−0
    26608563026 Окт 2022 в 09:04
    На РОДИНУ GO!!!
    +4−1
    dragvs26 Окт 2022 в 08:32
    Родину надо на родине любить.
    +6−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close