В Ленобласти осматривают жилой фонд и формируют реестр укрытий на случай ЧС

Помещения, в которых можно укрыться в случае чрезвычайной ситуации, изучают в Ленинградской области. Для этого создана специальная комиссия, которая сформирует единый реестр объектов гражданской обороны.

Специалисты осматривают новостройки, а также хрущевки, брежневки и сталинки, выбирая варианты укрытий с учетом близости людей к местам проживания и учебы, пишет 25 октября 47news со ссылкой на правительство Ленобласти. Объекты уже начали маркировать указателями и табличками для обозначения местоположения укрытий.