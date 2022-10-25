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    В Ленобласти осматривают жилой фонд и формируют реестр укрытий на случай ЧС

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    6 комментариев

    Помещения, в которых можно укрыться в случае чрезвычайной ситуации, изучают в Ленинградской области. Для этого создана специальная комиссия, которая сформирует единый реестр объектов гражданской обороны.

    Специалисты осматривают новостройки, а также хрущевки, брежневки и сталинки, выбирая варианты укрытий с учетом близости людей к местам проживания и учебы, пишет 25 октября 47news со ссылкой на правительство Ленобласти. Объекты уже начали маркировать указателями и табличками для обозначения местоположения укрытий.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что в городском правительстве разработали проект постановления, в котором обозначены 7 безопасных районов Петербурга. Именно туда должны эвакуировать людей в случае чрезвычайной ситуации.

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    Комментарии 6

    Елена А.25 Окт 2022 в 23:59
    к блокаде начинать готовиться?
    +0−0
    26586993725 Окт 2022 в 23:50
    Как же все изменилось, за 8 месяцев
    +0−0
    hal900025 Окт 2022 в 23:48
    Можно подумать кто то кудато побежит прятаться..
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