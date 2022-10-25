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    Звезда «Амкала» и воспитанник «Зенита» Михаил Прокопьев стал игроком болгарского «Ботева»

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    Полузащитник медиафутбольного клуба «Амкал» Михаил Прокопьев, известный среди фанатов по прозвищу Прокоп, перешел в профессиональный клуб «Ботев» из Болгарии. Об этом сообщили 25 октября в пресс-службе болгарской команды.

    По заявлению клуба, Михаил Прокопьев успешно прошел испытательный срок в команде. Срок контракта не уточняется. На сегодняшний день «Ботев» идет на десятой строчке в национальном чемпионате.

    Михаил Прокопьев — уроженец Киришей из Ленобласти, занимался в Академии «Зенита». Перейти сразу в профессиональный футбол у него не получилось, зато, став игроком «Амкала», он стал звездой медиафутбола с десятками тысяч подписчиков в социальных сетях.

    Он также принимал участие в Кубке России в составе «Амкала», с которым сенсационно дошел до 1/64 Кубка России, где проиграл петербургской «Звезде». Матч собрал рекордную посещаемость на петербургском стадионе «Смена». Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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