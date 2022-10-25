Звезда «Амкала» и воспитанник «Зенита» Михаил Прокопьев стал игроком болгарского «Ботева»

Полузащитник медиафутбольного клуба «Амкал» Михаил Прокопьев, известный среди фанатов по прозвищу Прокоп, перешел в профессиональный клуб «Ботев» из Болгарии. Об этом сообщили 25 октября в пресс-службе болгарской команды.



По заявлению клуба, Михаил Прокопьев успешно прошел испытательный срок в команде. Срок контракта не уточняется. На сегодняшний день «Ботев» идет на десятой строчке в национальном чемпионате.