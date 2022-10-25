Владелец брендов Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius согласовал продажу российского бизнеса

Испанская группа компаний Inditex, владеющая брендами Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius и другими, достигла первоначального соглашения о продаже своего российского бизнеса группе Daher. Об этом 25 октября заявили в пресс-службе компании.



Отмечается, что условия сделки, которую должно утвердить правительство, включают передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами Inditex, что позволит сохранить «значительное количество рабочих мест». «По согласованию с арендодателями в этих помещениях разместятся магазины брендов, принадлежащих группе покупателей, не связанных с Inditex», — сказано в сообщении.