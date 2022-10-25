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    Владелец брендов Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius согласовал продажу российского бизнеса

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    2 комментария

    Испанская группа компаний Inditex, владеющая брендами Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius и другими, достигла первоначального соглашения о продаже своего российского бизнеса группе Daher. Об этом 25 октября заявили в пресс-службе компании.

    Отмечается, что условия сделки, которую должно утвердить правительство, включают передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами Inditex, что позволит сохранить «значительное количество рабочих мест». «По согласованию с арендодателями в этих помещениях разместятся магазины брендов, принадлежащих группе покупателей, не связанных с Inditex», — сказано в сообщении.

    Сделка, добавили в компании, будет означать прекращение деятельности Inditex в России. При этом предусматривается возможность потенциального сотрудничества Inditex и Daher посредством соглашения о франшизе, если «новые обстоятельства» позволят вернуть бренды на российский рынок.

    Как пишет «Интерфакс», Inditex продает российский бизнес своему франчайзи в Ливане.

    Ранее «Коммерсант» сообщал, что Inditex может передать свои активы партнеру из дружественной страны. Магазины компании закрылись в начале марта из-за спецоперации на Украине.

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    Комментарии 1

    Михаил Петров-Водкин25 Окт 2022 в 21:33
    Продукция Intex нашего верного китайского друга и союзника ничем не хуже враждебного Inditex
    +0−0
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