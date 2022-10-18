«Ъ»: Магазины Zara могут возобновить работу в России — вероятно, под новым брендом

Испанская группа Inditex рассматривает возможность возобновления работы в РФ своих магазинов. Как сообщает 18 октября «Коммерсантъ», компания планирует передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции «дружественной» России страны. Это следует из определения Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября по иску, который к ритейлеру подал владелец торгового центра.
Российские активы Inditex могут перейти партнеру группы из ОАЭ, добавляет издание со ссылкой на источник, близкий к компании. Сейчас Inditex подписывает дополнительные соглашения с торговыми центрами, чтобы удержать за собой занимаемые площади минимум до мая 2023 года.
При этом часть брендов (Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius) откроются под другими названиями и с новыми коллекциями не раньше весны 2023 года. А вот Massimo Dutti, Oysho и Zara Home уйдут с российского рынка.
Ранее аналогичный сценарий реализовал польский ритейлер LPP (бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay), который в июле 2022 года передал магазины в РФ зарегистрированной в ОАЭ компании и своему топ-менеджеру. Они возобновили работу под новыми вывесками.