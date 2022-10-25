Мишустин: Все денежные средства для участников СВО доведены до Министерства обороны

Все полагающие денежные средства участникам специальной военной операции доведены до Министерства обороны РФ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, который 25 октября проводит президент Владимир Путин.
По его словам, денежное довольствие для рядовых мобилизованных составляет 195 тысяч (ежемесячно), а повышенные оклады зависят от звания.
Также премьер-министр отметил, что необходимо увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для армии, в том числе привлекая к этому малые предприятия. Он добавил, что средства на закупку уже выделены правительством.
Накануне Михаил Мишустин заявил, что Вооруженные силы РФ, все воины на передовой и в тылу должны получить всё необходимое в самые сжатые сроки.