    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, вос

    761мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.16eur60.16

    Боевые действия на Украине

    Мишустин: Все денежные средства для участников СВО доведены до Министерства обороны

    1459
    8 комментариев

    Все полагающие денежные средства участникам специальной военной операции доведены до Министерства обороны РФ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, который 25 октября проводит президент Владимир Путин.

    По его словам, денежное довольствие для рядовых мобилизованных составляет 195 тысяч (ежемесячно), а повышенные оклады зависят от звания.

    Также премьер-министр отметил, что необходимо увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для армии, в том числе привлекая к этому малые предприятия. Он добавил, что средства на закупку уже выделены правительством.

    Накануне Михаил Мишустин заявил, что Вооруженные силы РФ, все воины на передовой и в тылу должны получить всё необходимое в самые сжатые сроки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 8

    Local25 Окт 2022 в 18:46
    24 сентября 2022 года заместитель С.Шойгу,отвечавший за тыловое обеспечение войск РФ,генерал Д.Булгаков,
    освобожден от занимаемой должности и принял новую должность генерального инспектора в Управлении генеральных инспекторов Минобороны РФ.
    +0−0
    своих не бросаем25 Окт 2022 в 18:25
    с вами на связи был юморрф.
    +0−0
    27470087125 Окт 2022 в 18:20
    Прощайте денежки, прощайте выплаты
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close