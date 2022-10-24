Мишустин: армия и флот должны получить всё необходимое в самые сжатые сроки

Вооруженные силы РФ, все воины на передовой и в тылу должны получить всё необходимое в самые сжатые сроки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета 24 октября. Стенограмма опубликована на сайте правительстве России.
Мишустин поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов, которая позволит видеть полную картину происходящего в режиме реального времени.
Также он коснулся полагающихся мобилизованным денежных выплат, поручив доложить президенту России Владимиру Путину, каким образом налажена обратная связь по этой теме с призванными в рамках частичной мобилизации, а также с их семьями.
25 октября заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ проведет президент Владимир Путин.