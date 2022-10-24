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    Боевые действия на Украине

    Мишустин: армия и флот должны получить всё необходимое в самые сжатые сроки

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    10 комментариев

    Вооруженные силы РФ, все воины на передовой и в тылу должны получить всё необходимое в самые сжатые сроки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета 24 октября. Стенограмма опубликована на сайте правительстве России.

    Мишустин поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов, которая позволит видеть полную картину происходящего в режиме реального времени.

    Также он коснулся полагающихся мобилизованным денежных выплат, поручив доложить президенту России Владимиру Путину, каким образом налажена обратная связь по этой теме с призванными в рамках частичной мобилизации, а также с их семьями.

    25 октября заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ проведет президент Владимир Путин.

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    Комментарии 10

    27482170824 Окт 2022 в 17:34
    ну реально нет слов, вы там друзья мои воровали все эти годы,а сейчас когда выяснилось ,что собственно у нас нет ничего,вдруг проснулись
    +1−0
    Бисови Шкарпеткы24 Окт 2022 в 17:30
    Мишустина посадит за дискредитацию.
    Безответственно заявлять, что у второй армии мира (ну это уже в прошлом) нет необходимого.
    +1−0
    hedgehog_24 Окт 2022 в 17:16
    это было в [s]симпсонах[/s]
    в союзмультфильме и называлось ненаглядное пособие
    там удав сначала принимал решение
    приняв, по совету друзей, правильную позу
    решил начать действовать
    +0−0
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