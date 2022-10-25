Инспекторы ГИБДД вошли в пылающий дом и спасли двух женщин с детьми в Кемеровской области

Дорожные инспекторы в Кемеровской области спасли из горящего дома семью с маленькими детьми и бабушкой, которая уже почти не передвигается сама. Уже вовсю полыхавшая крыша их не испугала. В городе Топки двое инспекторов ГИБДД во время ночного дежурства заметили огненное зарево на улице Ленина, сообщает 25 октября «МВД Медиа». Полицейские немедленно направились к месту пожара и увидели, что горит крыша частного дома. Сообщив о пожаре в дежурную часть, мужчины сами бросились на помощь.

По словам полицейских, они увидели мужчину, который пытался эвакуировать автомобиль. Спросив у него, есть ли кто в горящем доме, полицейские услышали, что там находятся его супруга, дети и бабушка. Огонь стремительно распространялся по строению. Инспекторы сначала забрали детей — пятилетних двойняшек им передали на руки уже на пороге — и усадили их в патрульную машину, затем вынесли их 74-летнюю бабушку. Женщина по состоянию здоровья уже почти не может передвигаться самостоятельно. Мама детей вышла из горящего дома сама.