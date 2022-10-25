    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, вос

    761мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.16eur60.16

    В детском саду Невского района норовирус нашли у детей и взрослых. К пищеблоку есть вопросы

    1444
    обсудить

    Проверка детского сада № 15 Невского района Петербурга после отравления воспитанников показала, что СанПиН в учреждении соблюдают не настолько безукоризненно, как об этом говорят.

    Как сообщили в городском Роспотребнадзоре 25 октября, в детском саду на улице Чудновского выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, далёкой от идеальности оказалась уборка и дезинфекция, в пищеблоке не соответствуют стандартам условия хранения продуктов и поточность технологических процессов при готовке.

    Санэпидрасследование специалисты управления начали 20 октября, после того как четверо детей слегли с кишечной инфекцией. На сегодняшний день зафиксировано семь случаев среди воспитанников, трое из них были госпитализированы, одного уже выписали.

    «По результатам лабораторных исследований у заболевших выявлен норовирус», — уточняют в Роспотребнадзоре. Состояние оставшихся в стационаре детей удовлетворительное.

    В администрации Невского района «Фонтанке» накануне сообщили, что заболели восемь ребят разного возраста, в больницах четверо.

    Детский сад продолжает работать. Там взяли пробы блюд, продуктов, воды, проверили инвентарь, персонал, провели дезинфекцию. Контактировавшие с заболевшими под наблюдением. Результаты исследований показали, что кишечный грипп поразил не только детей. Норовирус обнаружили у четырёх сотрудников.

    На сайте учреждения заявлены четырёхразовое питание, приготовленное в соответствии с санитарными нормами и технологическими картами, и ежедневный контроль качества.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close