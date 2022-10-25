В детском саду Невского района норовирус нашли у детей и взрослых. К пищеблоку есть вопросы

Проверка детского сада № 15 Невского района Петербурга после отравления воспитанников показала, что СанПиН в учреждении соблюдают не настолько безукоризненно, как об этом говорят.

Как сообщили в городском Роспотребнадзоре 25 октября, в детском саду на улице Чудновского выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, далёкой от идеальности оказалась уборка и дезинфекция, в пищеблоке не соответствуют стандартам условия хранения продуктов и поточность технологических процессов при готовке.

Санэпидрасследование специалисты управления начали 20 октября, после того как четверо детей слегли с кишечной инфекцией. На сегодняшний день зафиксировано семь случаев среди воспитанников, трое из них были госпитализированы, одного уже выписали. «По результатам лабораторных исследований у заболевших выявлен норовирус», — уточняют в Роспотребнадзоре. Состояние оставшихся в стационаре детей удовлетворительное. В администрации Невского района «Фонтанке» накануне сообщили, что заболели восемь ребят разного возраста, в больницах четверо.