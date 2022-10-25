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    Массовая драка в центре Петербурга с героем «Дома-2» попала на видео. Он пытался разогнать кучу-малу

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    6 комментариев

    Побоище у торгового комплекса «Невский центр» в Петербурге сняли на видео. Кульминацией кулачных боев стал выстрел, отвечать за который предстоит экс-участнику телепроекта «Дом-2» Руслану Перову.

    Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении «Фонтанки» 25 октября, дрались на Невском проспекте не меньше десяти человек. Девушки стояли в стороне, реагировали воодушевлённо, пока не услышали выстрел.

    По версии полиции, травматическим пистолетом воспользовался 30-летний уроженец Тосно Руслан Перов. Молодой мужчина строил любовь на проекте «Дом-2». На Невском проспекте якобы пытался продолжить. По предварительным данным, он вместе с товарищем пытались познакомиться с девушками, технику пикапа не оценили ни они, ни их знакомые.

    На видео видно, как мужчина в чёрном костюме — предположительно Перов — бросился в кучу-малу, где двое били одного. Почти сразу слышен выстрел.

    Драка произошла два дня назад. Полицейских на место не вызывали, но потасовка всплыла в соцсетях и СМИ. Накануне Перова задержали по подозрению в уголовном хулиганстве.

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    Комментарии 6

    Михаил Петров-Водкин25 Окт 2022 в 16:41
    Ножи надёжнее и тише
    +0−0
    27464376325 Окт 2022 в 16:15
    На фронт стрелком отправить, востребованная специальность
    +0−0
    27470087125 Окт 2022 в 15:56
    А нормальным семьянинам и многодетным отцом повестки раздают
    +0−0
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