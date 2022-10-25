Массовая драка в центре Петербурга с героем «Дома-2» попала на видео. Он пытался разогнать кучу-малу

Побоище у торгового комплекса «Невский центр» в Петербурге сняли на видео. Кульминацией кулачных боев стал выстрел, отвечать за который предстоит экс-участнику телепроекта «Дом-2» Руслану Перову.



Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении «Фонтанки» 25 октября, дрались на Невском проспекте не меньше десяти человек. Девушки стояли в стороне, реагировали воодушевлённо, пока не услышали выстрел.

