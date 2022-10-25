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    Участника «Дома-2» задержали после массовой драки со стрельбой в центре Петербурга

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    2 комментария

    Сотрудники полиции Петербурга благодаря СМИ узнали о драке со стрельбой на Невском проспекте: никто из участников или очевидцев не обратился в МВД.

    Конфликт произошел у «Невского центра» у площади Восстания 23 октября около 23 часов, стало известно «Фонтанке» 25 октября. По предварительной информации, двое молодых людей агрессивно пытались познакомиться с девушками, но за тех вступились знакомые. Произошла потасовка, в ходе которой один из «ловеласов» использовал травматическое оружие, чтобы избежать последствий своих «ухаживания».

    Уголовный розыск меньше чем через сутки задержал троих, из которых двое — свидетели, а третий — предполагаемый стрелок — оказался 30-летним уроженцем Тосно Русланом Перовым.

    Молодой человек засветился год назад на проекте «Дом-2», в котором продержался лишь месяц. Там он себя позиционировал как профессионального футболиста, который играет в престижном частном клубе.

    Теперь же он фигурант дела по статье «Хулиганство», и на двое суток помещен в камеру.

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    Комментарии 2

    Глеб 23325 Окт 2022 в 13:50
    Повестку ему. И остальным.
    +0−0
    ПАТИОТ25 Окт 2022 в 13:39
    ну вот. уже и в питере стрельба иде. а быдлов говорил, что безопасность увеличат
    +0−1
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