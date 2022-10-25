Участника «Дома-2» задержали после массовой драки со стрельбой в центре Петербурга

Сотрудники полиции Петербурга благодаря СМИ узнали о драке со стрельбой на Невском проспекте: никто из участников или очевидцев не обратился в МВД.
Конфликт произошел у «Невского центра» у площади Восстания 23 октября около 23 часов, стало известно «Фонтанке» 25 октября. По предварительной информации, двое молодых людей агрессивно пытались познакомиться с девушками, но за тех вступились знакомые. Произошла потасовка, в ходе которой один из «ловеласов» использовал травматическое оружие, чтобы избежать последствий своих «ухаживания».
Уголовный розыск меньше чем через сутки задержал троих, из которых двое — свидетели, а третий — предполагаемый стрелок — оказался 30-летним уроженцем Тосно Русланом Перовым.
Молодой человек засветился год назад на проекте «Дом-2», в котором продержался лишь месяц. Там он себя позиционировал как профессионального футболиста, который играет в престижном частном клубе.
Теперь же он фигурант дела по статье «Хулиганство», и на двое суток помещен в камеру.