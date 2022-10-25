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    «Возможности веселиться не вижу». «Единая Россия» отменила новогодние корпоративы из-за боевых действий

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    2 комментария

    «Единая Россия» не собирается проводить в 2022 году новогодние корпоративы, решение связано с украинскими событиями. Об этом 25 октября пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу центрального исполкома и замсекретаря Генсовета партии Александра Сидякина.

    «Мы, естественно, в партии никаких корпоративов и так далее проводить не собираемся в этом году», — заявил он. Как предполагает единоросс, в реготделениях от празднований тоже воздержатся: «Никакой кампанейщины на эту тему нет в общественном сознании. Если кто-то считает для себя возможным, может, конечно, и веселиться. Я такой возможности для людей, которые поддерживают специальную военную операцию, не вижу».

    Куда будут направлены сэкономленные средства, Сидякин не уточнил.

    После частичной мобилизации некоторые регионы России объявили об отмене новогодних праздничных мероприятий, чтобы перераспределить средства на нужды военнослужащих. Об отмене общегородских новогодних и рождественских мероприятий сообщил и Смольный.

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    Комментарии 2

    Cashmare25 Окт 2022 в 14:31
    то есть ни одного едроса ни на одном корпоративе в честь нового года не будет? ахаха... вуахахаххахаааа... верую!
    +1−0
    ***_12325 Окт 2022 в 14:25
    "для людей, которые поддерживают специальную военную операцию" - идите на фронт
    +2−0
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