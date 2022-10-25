«Возможности веселиться не вижу». «Единая Россия» отменила новогодние корпоративы из-за боевых действий

«Единая Россия» не собирается проводить в 2022 году новогодние корпоративы, решение связано с украинскими событиями. Об этом 25 октября пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу центрального исполкома и замсекретаря Генсовета партии Александра Сидякина.



«Мы, естественно, в партии никаких корпоративов и так далее проводить не собираемся в этом году», — заявил он. Как предполагает единоросс, в реготделениях от празднований тоже воздержатся: «Никакой кампанейщины на эту тему нет в общественном сознании. Если кто-то считает для себя возможным, может, конечно, и веселиться. Я такой возможности для людей, которые поддерживают специальную военную операцию, не вижу».