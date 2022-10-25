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    Места для сбора снега подготовили в Ленобласти

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    В Ленинградской области выбрали площадки для складирования собранного снега — их будет 64. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба региональной администрации. Где точно не будут складывать загрязненный реагентами городской снег — так это на детских и спортивных площадках, а также в местах массового отдыха.

    «Эконадзор зимой проследит за исполнением правил, по которым снежные и ледяные массы не должны мешать проезду, находиться вблизи источников питьевой воды или на льду замёрзших водоемов», — отмечается в сообщении.

    «Ленавтодор» завершает проверку дорожных предприятий: состояние техники, ремонтные боксы, теплые стоянки, комнаты отдыха водителей, запасы противогололедных материалов. На региональные трассы готовы выходить около 500 машин спецтехники, в том числе грейдеры, тракторы и мощные роторные снегоочистители. Самые загруженные магистрали будут обрабатывать жидким солевым раствором.

    Водители могут обращаться на горячую линию «Ленавтодора» по телефону 8(812)251–42–84, также можно связываться с дорожниками в социальных сетях: в паблике «Дороги Ленинградской области» «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Дороги ЛО».

    В Петербурге и Ленобласти уже начались заморозки, и дороги обрабатывают противогололедными материалами. Так, в Петербурге за ночь на асфальт высыпали 12 тонн соли.

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