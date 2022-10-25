Места для сбора снега подготовили в Ленобласти

В Ленинградской области выбрали площадки для складирования собранного снега — их будет 64. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба региональной администрации. Где точно не будут складывать загрязненный реагентами городской снег — так это на детских и спортивных площадках, а также в местах массового отдыха.



«Эконадзор зимой проследит за исполнением правил, по которым снежные и ледяные массы не должны мешать проезду, находиться вблизи источников питьевой воды или на льду замёрзших водоемов», — отмечается в сообщении.

