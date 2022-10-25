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    Вот к чему был красочный закат. Новый рекорд холода в Петербурге и Ленобласти, местами — почти минус 8

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    Фото: Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
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    Петербург и Москва пережили самую холодную ночь в этом сезоне. В Ленинградской области было почти минус 8. Сегодняшний день в Северной столице может стать самым холодным в октябре, потому что уже завтра станет теплее.

    «Вчерашний закат при ясном небе, прямо признак погоды — к морозу», — пишет главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Сегодня ночью, по его словам, морозно было везде, и в городе, и в области. В Петербурге в центре города было минус 0,6 градуса, в южных районах даже до минус 4–5. В области на некоторых станциях зафиксировано минус 6–7 градусов, а в Лодейном Поле, как и ожидалось, почти 8 — точнее минус 7,5.

    «Так что это будет самая холодная ночь в октябре, в дальнейшем потеплеет значительно. Да и сегодняшний день должен стать самым холодным», — резюмирует Колесов.

    В период с 6 до 9 часов утра минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге еще понизилась и достигла отметки в -0,6 градуса, отмечает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, минувшая ночь стала самой холодной и в столице. На главной метеостанции города ВДНХ минимальная температура воздуха опустилась до отметки -2,1 градуса, а в Подмосковье холоднее всего, по традиции, было на «полюсе холода» региона, в Черустях — минус 6,4.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    «В условиях антициклональной, спокойной и относительно малооблачной погоды воздушные массы в ночные часы активно остывали», — поясняет метеоролог.

    Скоро атмосферный фронт принесёт в Петербург потепление. Пока, по словам Колесова, он подошел к Пскову и медленно смещается на восток. Обещанный синоптиками дождь придет к нам только вечером.

    Фото: Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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    Комментарии 1

    Kostyn25 Окт 2022 в 11:18
    За то какое сейчас солнце... Красота
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