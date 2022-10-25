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    Антициклон прощается с Петербургом, готовьтесь к дождям. А затем станет чуть теплее

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Солнечная погода сегодня покинет Петербург, и нам снова понадобятся зонтики.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 октября в городе ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до +1...-1 градуса, а в пригородах местами до -4 градусов, днем составит +4...+6 градусов.

    «Гребень антициклона постепенно покинет территорию региона, уступая натиску облачной гряды тёплого атмосферного фронта с запада. Ближе к вечеру он закроет небо плотными облаками, и начиная с западных районов заморосят дожди. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что немного выше нормы», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от 0 до плюс 8 градусов, так что ночные минус 1–4 градуса — пониженная температура для конца октября. Самое холодное 25 октября выдалось в 1968 году, когда днём зафиксировали минус 9, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 15, напоминает «Яндекс».

    В среду, по прогнозу СЗ УГМС, будет облачно, днём с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный, дождь. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +8...+10 градусов, то есть чуть теплее.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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