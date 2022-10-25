Выросшее из контрабандной среды уголовное дело о гостайне в Петербурге оказалось несвоевременным

Суд в Петербурге освободил от наказания по делу о незаконном доступе к государственным тайнам трех бывших таможенников. Флешка с итогами работы ФСБ оказалась у них в руках слишком давно.
О решении суда 25 октября сообщает объединенная пресс-служба судов. Константин Козинцев, Иван Лапшин и Михаил Самохин признаны виновными, каждый получил по несколько лет условно. Однако вставать на учет и являться на свидания с инспектором им не придется — от наказания их освободили истекшие сроки давности.
Лапшин до задержания и приговора работал директором казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства», подведомственного комблагу. Еще раньше он работал в ФСБ и таможне, а в 2016 его задерживали по делу о неуплате таможенных платежей. Главным подозреваемым в той истории был Борис Авакян, бывший замглавы петербургского Росреестра. После задержания он сбежал, мелькал в Карабахе, но в 2021 его нашли в петербургском ресторане.
Флешка с данными о прослушке, биллингах и с другой оперативной информацией ФСБ была найдена при одном из обысков по делу Авакяна. Вероятно, Лапшин, Козинцев и Самохин держали связь с кем-то из сотрудников контрразведки для получения информации, с помощью которой Авакян был в курсе расследования и мог оставаться не пойманным.