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    Выросшее из контрабандной среды уголовное дело о гостайне в Петербурге оказалось несвоевременным

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    Суд в Петербурге освободил от наказания по делу о незаконном доступе к государственным тайнам трех бывших таможенников. Флешка с итогами работы ФСБ оказалась у них в руках слишком давно.

    О решении суда 25 октября сообщает объединенная пресс-служба судов. Константин Козинцев, Иван Лапшин и Михаил Самохин признаны виновными, каждый получил по несколько лет условно. Однако вставать на учет и являться на свидания с инспектором им не придется — от наказания их освободили истекшие сроки давности.

    Лапшин до задержания и приговора работал директором казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства», подведомственного комблагу. Еще раньше он работал в ФСБ и таможне, а в 2016 его задерживали по делу о неуплате таможенных платежей. Главным подозреваемым в той истории был Борис Авакян, бывший замглавы петербургского Росреестра. После задержания он сбежал, мелькал в Карабахе, но в 2021 его нашли в петербургском ресторане.

    Флешка с данными о прослушке, биллингах и с другой оперативной информацией ФСБ была найдена при одном из обысков по делу Авакяна. Вероятно, Лапшин, Козинцев и Самохин держали связь с кем-то из сотрудников контрразведки для получения информации, с помощью которой Авакян был в курсе расследования и мог оставаться не пойманным.

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