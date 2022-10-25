Красногвардейскому району дали свет. Его ждали на улицах и в 220 домах

Менее часа потребовалось специалистам, чтобы восстановить электроэнергию на Большой Охте и в Полюстрово после сбоя на подстанции 25 октября.



Как сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района Петербурга, в зону отключения попали 220 домов, не работали светофоры. Со сбоем справились за 45 минут. В пресс-службе компании «Россети Ленэнерго» добавили, что электроэнергию вернули потребителям в 12:50.

На погасшие светофоры на пересечении проспекта Энергетиков и шоссе Революции около полудня пожаловалась читательница. В это же время без света остался ЖК на Бокситогорской. Причина — авария на центральной подстанции.