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    Красногвардейскому району дали свет. Его ждали на улицах и в 220 домах

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    1 комментарий

    Менее часа потребовалось специалистам, чтобы восстановить электроэнергию на Большой Охте и в Полюстрово после сбоя на подстанции 25 октября.

    Как сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района Петербурга, в зону отключения попали 220 домов, не работали светофоры. Со сбоем справились за 45 минут. В пресс-службе компании «Россети Ленэнерго» добавили, что электроэнергию вернули потребителям в 12:50.

    На погасшие светофоры на пересечении проспекта Энергетиков и шоссе Революции около полудня пожаловалась читательница. В это же время без света остался ЖК на Бокситогорской. Причина — авария на центральной подстанции.

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    Комментарии 1

    angel of death25 Окт 2022 в 13:57
    самое смешное - что ничего того, чтобы предвещало - в городе нет... а без света уже сидел целый квартал... кто-нибудь, научите губернатора содержать город в порядке...
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