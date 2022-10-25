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    За ночь на обработку дорог в Петербурге ушло 12 тонн соли

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    2 комментария
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    В ночь с 24 на 25 октября на петербургских улицах дежурили дорожники. Температура воздуха вновь опустилась ниже нуля, создав угрозу возникновения скользкости.

    Некоторые участки петербургских дорог минувшей ночью превентивно обработали солевыми растворами, чтобы не допустить образования ледяной корки, сообщает 25 октября пресс-служба городского комитета по благоустройству. Для приготовления растворов за ночь потратили 12 тонн соли.

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    На случай внезапного обледенения асфальта на опасных участках, таких как мосты, набережные, спуски и подъемы, дежурила спецтехника дорожных предприятий. Минувшая ночь стала самой холодной в сезоне, а сегодняшний день может стать самым холодным в этом октябре.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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    Комментарии 2

    26586993725 Окт 2022 в 14:28
    Только обувь портит, эта их соль((
    +0−0
    angel of death25 Окт 2022 в 13:51
    12 тонн = 12 000 килограмм, т.е. на весь город - 1 камаз? (камаз-45141 грузоподъёмность = 9.5 т, камаз-65115 г/п =14.5 т, камаз-6522 г/п 19 т, камаз-6520 г/п 20 т, камаз-65222 г/п 19.5 т, камаз-65201 г/п = 25.5 т.) =/
    +2−0
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