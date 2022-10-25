Госпитализация больных с коронавирусом сделала рывок на 231 %

Число госпитализаций с коронавирусом за сутки в России резко увеличилось. Как сообщает оперштаб 25 октября, за минувшие сутки в больницы по всей стране поступили 1 576 человек, на 231,8 % больше, чем днём ранее. 116 человек госпитализировали в Петербурге. Впрочем, в понедельник госпитализация всегда растёт — после выходных.



В России за минувшие сутки выявлено 6 578 новых случаев COVID-19, в том числе 464 в Петербурге. Подтверждено 84 летальных исхода, из них 16 в городе на Неве.

