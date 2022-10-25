В новостройках Петербурга 88% квартир продается с отделкой

В Петербурге по итогам 9 месяцев 2022 года 88% квартир на первичном рынке продается с отделкой, подсчитали специалисты группы ВТБ. Для сравнения: в Москве этот показатель составляет 75%. По сравнению с январем–сентябрем прошлого года доля квартир с отделкой в Петербурге выросла на 7 процентных пунктов, в Москве — на 8 п.п. В основном с ремонтом приобретаются квартиры комфорт-класса: в столице в этом сегменте сейчас порядка 88% объектов реализуются с отделкой white box, или «под ключ», включая мебель, в Санкт-Петербурге — 91%, в Московской области — 77%, в Ленинградской — 71%.

Выбор квартир с отделкой вызван желанием получить готовое жилье сразу и сэкономить время и деньги на ремонте. По данным банка, за счет оптовых цен на строительные материалы отделка от застройщика как минимум на 30% дешевле ремонта собственными силами. При этом ремонт «под ключ» включается в «тело» кредита, а ставки по ипотеке в среднем значительно ниже, чем по кредитам наличными.

«Реализацией квартир с отделкой занимаются прежде всего крупные девелоперы, поэтому доля таких объектов в продажах новостроек особенно высока в Москве и Санкт-Петербурге, — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. — Рост интереса клиентов к квартирам «под ключ» стимулирует столичных застройщиков увеличивать объем предложения. По оценке ВТБ, сейчас большая часть квартир на рынках Москвы и Санкт-Петербурга строятся сразу с отделкой, а некоторые девелоперы уже предлагают объекты только с ремонтом».