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    Осторожно, высокое напряжение. В Петербурге суд заблокировал 30 сайтов для любителей кататься с ветерком

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    Петербургский надзор продолжает шерстить Интернет в поисках небезопасной для неокрепших умов информации. В «чёрный список» с подачи прокуратуры Фрунзенского района попали посвященные зацепингу сайты.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 25 октября, Фрунзенский районный суд удовлетворил иск прокурора и признал запрещённой к распространению в России информацию на 30 сайтах.

    На них в свободном доступе и без возрастного ценза были опубликованы видео с экстремальными развлечениями, участие в которых, как установил суд, принимали в том числе несовершеннолетние.

    «Катаются на крышах электропоездов, дотрагиваясь до токонесущих частей электрооборудования вагонов, находящихся под высоким напряжением», — уточняют в пресс-службе судов.

    Такой контент сочли небезопасным для психического, нравственного, духовного и физического развития детей, а главное — для их жизни.

    В апреле штрафы за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте увеличили в 40 раз. Проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для пассажиров местах может стоить до 4 тысяч рублей.

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