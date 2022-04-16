Путин увеличил штрафы для зацеперов в 40 раз

На официальном портале правовой информации 16 апреля опубликован подписанный президентом Путиным закон, который увеличивает до 4 тыс. рублей штрафы за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. Он касается и зацеперов, катающихся на крышах и подножках вагонов.



«Такое правонарушение не новое для нашего законодательства, но уже более 20 лет сохранялся штраф за совершение этих правонарушений в размере 100 рублей. Этот штраф, конечно, уже не соответствует текущим реалиям, никого не может остановить», — отмечала ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, соавтор инициативы Ирина Рукавишникова (цитата то ТАСС).

