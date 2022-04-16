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    Путин увеличил штрафы для зацеперов в 40 раз

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    5 комментариев

    На официальном портале правовой информации 16 апреля опубликован подписанный президентом Путиным закон, который увеличивает до 4 тыс. рублей штрафы за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. Он касается и зацеперов, катающихся на крышах и подножках вагонов.

    «Такое правонарушение не новое для нашего законодательства, но уже более 20 лет сохранялся штраф за совершение этих правонарушений в размере 100 рублей. Этот штраф, конечно, уже не соответствует текущим реалиям, никого не может остановить», — отмечала ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, соавтор инициативы Ирина Рукавишникова (цитата то ТАСС).

    По её словам, этот закон поможет сохранить много жизней, поскольку зацеперы нередко гибнут.

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    Комментарии (5)

    Alottafagina
    Это что, он такими мелочами занимается? Ужас.
    267011328
    вести из\под\ леса .он такой-всех ухх. одним словом- хозяин.всех заштрафует.никому мало не покажется. вот народ-все в чём-то стремятся так и этак.
    Леонтий
    Закон хороший,но естественный отбор он не остановит.
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