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    Турция просит скидку на российский газ и отсрочку платежей

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    18 комментариев

    Турция добивается скидки на газ из России, а также просит «Газпром» об отсрочке по платежам. Об этом в интервью Financial Times заявил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати.

    Материал опубликован 25 октября. Небати отметил, что по обоим вопросам ждет «хороших новостей» (цитата по ТАСС).

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у страны не будет проблем с обеспечением газа из России зимой, поскольку республика проводит сбалансированную политику в отношении ситуации на Украине.

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    Комментарии 18

    mynine25 Окт 2022 в 11:03
    У Эрдогана выборы на носу, он потому и согласился на никому не нужный газовый хаб в Турции в обмен на скидки и отсрочки.
    +2−1
    27458068825 Окт 2022 в 10:27
    ничего, крым накормит всю россию
    +1−0
    VKuser19996280625 Окт 2022 в 10:19
    Судя по политике, что вёл газпром последние лет 15, отсрочку дадим лет на 10. А потом ещё и штраф очередной оплатим.За то, что деньги за газ не получили.
    +4−1
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