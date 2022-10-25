Турция просит скидку на российский газ и отсрочку платежей

Турция добивается скидки на газ из России, а также просит «Газпром» об отсрочке по платежам. Об этом в интервью Financial Times заявил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати.



Материал опубликован 25 октября. Небати отметил, что по обоим вопросам ждет «хороших новостей» (цитата по ТАСС).



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у страны не будет проблем с обеспечением газа из России зимой, поскольку республика проводит сбалансированную политику в отношении ситуации на Украине.

