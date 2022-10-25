Не дожил до рассвета. Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины на севере Петербурга

Несколько часов у дома в Выборгском районе Петербурга пролежало тело мужчины, который жил на 13-м этаже. А мимо шли на уроки школьники и вели в сад детей родители.



О том, что мертвый человек лежит у дома 21, корпус 2, по улице Руднева, в полицию сообщили накануне около 7 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 октября.



Шестнадцатиэтажка находится между детским садом и школой. Поэтому работу оперативно прибывшей следственно-оперативной группы наблюдали все, кто спешил на уроки, в группу и на работу.

