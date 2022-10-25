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    Не дожил до рассвета. Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины на севере Петербурга

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    2 комментария

    Несколько часов у дома в Выборгском районе Петербурга пролежало тело мужчины, который жил на 13-м этаже. А мимо шли на уроки школьники и вели в сад детей родители.

    О том, что мертвый человек лежит у дома 21, корпус 2, по улице Руднева, в полицию сообщили накануне около 7 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 октября.

    Шестнадцатиэтажка находится между детским садом и школой. Поэтому работу оперативно прибывшей следственно-оперативной группы наблюдали все, кто спешил на уроки, в группу и на работу.

    Сотрудники полиции установили, что погибший — житель дома, которому месяц назад исполнилось 25 лет.

    Тело все-таки увезли в морг для установления причины смерти. А работникам МВД предстоит узнать, что это было — несчастный случай или самоубийство.

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    Комментарии 2

    26377885125 Окт 2022 в 10:15
    А соседей это нервировало ?
    +0−0
    alex_k25 Окт 2022 в 10:11
    повестка пришла?
    +1−0
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