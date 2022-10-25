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    Мобилизация

    Ещё один мобилизованный погиб в Новосибирске. Власти упоминают алкоголь

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    2 комментария

    В Новосибирске погиб мужчина, мобилизованный из Тувы. Об этом 25 октября пишет НГС.

    Читатель издания рассказал журналистам, что ЧП случилось в ночь на 24 октября. Корреспонденту НГС не удалось получить комментарий ни в правительстве Тувы, ни в правительстве Новосибирской области, ни в Минобороны и аппаратах уполномоченных по правам человека.

    Позже на сайте правительства Тувы была опубликована информация «о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске».

    «Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков. Ведется следствие», — говорится в сообщении.

    Главе Тувы Владиславу Ховалыгу доложили об инциденте. Расследование уголовного дела будет вести Главное военное следственное управление СК РФ и Главная военная прокуратура по Центральному военному округу «в связи с приравниванием мобилизованных по статусу к военнослужащим».

    В середине октября, как сообщало НГС, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мобилизованного в Новосибирском высшем военном командном училище. По предварительным данным, он был убит.

    В ночь на 28 сентября в Елани после драки погиб мобилизованный житель Челябинской области Денис Козлов. Позже стало известно о втором таком случае: мужчина погиб на территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ).

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    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок25 Окт 2022 в 08:22
    Эвоно как. По документам, наверное, проходил как здоровый, годный, без вредных привычек.
    +0−0
    26586993725 Окт 2022 в 08:22
    Ну и отлично, на дороге деньги секономил!
    +0−0
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