Ещё один мобилизованный погиб в Новосибирске. Власти упоминают алкоголь

В Новосибирске погиб мужчина, мобилизованный из Тувы. Об этом 25 октября пишет НГС.



Читатель издания рассказал журналистам, что ЧП случилось в ночь на 24 октября. Корреспонденту НГС не удалось получить комментарий ни в правительстве Тувы, ни в правительстве Новосибирской области, ни в Минобороны и аппаратах уполномоченных по правам человека.



Позже на сайте правительства Тувы была опубликована информация «о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске».