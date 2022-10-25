Ещё один мобилизованный погиб в Новосибирске. Власти упоминают алкоголь

В Новосибирске погиб мужчина, мобилизованный из Тувы. Об этом 25 октября пишет НГС.
Читатель издания рассказал журналистам, что ЧП случилось в ночь на 24 октября. Корреспонденту НГС не удалось получить комментарий ни в правительстве Тувы, ни в правительстве Новосибирской области, ни в Минобороны и аппаратах уполномоченных по правам человека.
Позже на сайте правительства Тувы была опубликована информация «о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске».
«Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков. Ведется следствие», — говорится в сообщении.
Главе Тувы Владиславу Ховалыгу доложили об инциденте. Расследование уголовного дела будет вести Главное военное следственное управление СК РФ и Главная военная прокуратура по Центральному военному округу «в связи с приравниванием мобилизованных по статусу к военнослужащим».
В середине октября, как сообщало НГС, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мобилизованного в Новосибирском высшем военном командном училище. По предварительным данным, он был убит.
В ночь на 28 сентября в Елани после драки погиб мобилизованный житель Челябинской области Денис Козлов. Позже стало известно о втором таком случае: мужчина погиб на территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ).