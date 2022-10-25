Постпред в Вене раскритиковал заявление Макрона о манипулировании православием в России

Постоянный представитель России в международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона, который сказал, что власти РФ манипулируют православием в стране и что РПЦ нужно сопротивляться. Об этом пишет 25 октября ТАСС.

«Cмелое и неуместное заявление, напоминающее советскую практику. Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными», — сказал он.