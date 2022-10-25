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    Постпред в Вене раскритиковал заявление Макрона о манипулировании православием в России

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    4 комментария

    Постоянный представитель России в международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона, который сказал, что власти РФ манипулируют православием в стране и что РПЦ нужно сопротивляться. Об этом пишет 25 октября ТАСС.

    «Cмелое и неуместное заявление, напоминающее советскую практику. Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными», — сказал он.

    Накануне, передает Reuters, Макрон утверждал, что Русская православная церковь позволяет государству манипулировать собой для оправданий действий на Украине, и призвал ее сопротивляться.

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    Комментарии 4

    ProstoZloy25 Окт 2022 в 08:29
    "власти РФ манипулируют православием в стране и что РПЦ нужно сопротивляться"
    Как могут пчёлы сопротивляться мёду?
    +0−0
    Заливщик голосовых планок25 Окт 2022 в 08:23
    Что это постпред делает на территории недружественной страны?!
    +1−0
    27470087125 Окт 2022 в 08:07
    А он прав. После сказанного Кириллом, что погибшему на поле боя отпустят все грехи, я вообще усомнился в духовенстве у нас
    +2−1
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