Замечен был. Яркие высказывания Красовского об оппозиции, антиваксерах и Америке

Антон Красовский несколько раз в течение 24 октября извинился за свои слова об украинских детях. В видеообращении назвал себя дураком, просил не простить, но понять. Только за последние пару лет у Красовского были резкие и бескомпромиссные высказывания, за которые он прощения не просил. В 2021-м он говорил, что, будь он у власти, топил бы в реке Мойке тех, кто выходит на акции протеста. Чуть ранее сравнивал антипрививочников с дезертирами, с которыми «понятно, как поступали» в военное время.

