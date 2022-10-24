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    Замечен был. Яркие высказывания Красовского об оппозиции, антиваксерах и Америке

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    7 комментариев

    Антон Красовский несколько раз в течение 24 октября извинился за свои слова об украинских детях. В видеообращении назвал себя дураком, просил не простить, но понять. Только за последние пару лет у Красовского были резкие и бескомпромиссные высказывания, за которые он прощения не просил. В 2021-м он говорил, что, будь он у власти, топил бы в реке Мойке тех, кто выходит на акции протеста. Чуть ранее сравнивал антипрививочников с дезертирами, с которыми «понятно, как поступали» в военное время.

    Он осуждал россиян, раскупивших макароны в пандемию, собирался жечь конституцию Украины, обзывал русскую интеллигенцию и желал Америке гореть в аду.

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    Комментарии 7

    Yuri_SPb24 Окт 2022 в 23:31
    Премерзкий тип. Таких полно среди наших пропагандистов, но этот особенно выделяется.
    Хорошо еще что по ТВ не показывают. Вроде.
    +1−0
    правду не задушишь не убьёшь!24 Окт 2022 в 21:49
    я не вижу разницы между этим и соловьёвым.
    но на соловьва бастрыкин не дёрнулся ни разу.

    а между тем из Херсона даже надгробия тащат вот поговорить надо о чём считаю.
    +7−2
    hal900024 Окт 2022 в 21:39
    многие себя как в зеркале узнали...)
    +2−0
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