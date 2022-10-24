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    Никакой крупы и смены пола. Смольный разработал правила для молодоженов в Петербурге

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    14 комментариев

    Правительство Петербурга разработало специальный порядок для заключения брака в торжественной обстановке. Невеста с накладными усами и разбрасывание монет в него не входят.


    По данным «Фонтанки», проект подготовлен комитетом по делам записи актов гражданского состояния. Если говорить о самой церемонии, то она четко регламентирована и включает всем известные пункты — от ожидания в комнате жениха и невесты до торжественной речи и обмена кольцами (по желанию). В зале должны быть флаг и герб России, сами молодожены свой сценарий навязывать не имеют права.

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    Несколько пунктов посвящены внешнему виду и поведению как молодоженов, так и гостей с фотографами. В частности, «не допускается пребывание участников церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в одежде, не соответствующей торжественности мероприятия». А «лицам, вступающим в брак в торжественной обстановке, запрещается изменять свой внешний вид, в том числе визуально изменять свой пол с помощью внешнего вида».

    Среди запретов есть еще несколько, понятных людям, которым доводилось бывать на торжественной церемонии. Нельзя находиться в загсе в верхней одежде, с крупногабаритными предметами; запрещено курить, распивать спиртные напитки, появляться в нетрезвом состоянии; кроме того, нельзя привлекать сторонних музыкантов, использовать собственную аппаратуру; под запретом использование мобильных телефонов во время регистрации.

    Отдельно прописано, что нельзя нарушать композиции интерьеров помещений и оконных убранств — в том числе раздвигать на окнах тюль и гардины, садиться на подоконник, вставать ногами на мебель, класть на неѐ вещи, садиться на выступы у зеркал, на спинки кресел и диванов. В очередной раз подтверждено, что в самом загсе и у выхода запрещается «разбрасывать крупу, лепестки цветов, монеты, конфеты».

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    Комментарии 14

    izrambova24 Окт 2022 в 21:01
    Запретили раздвигать на окнах тюль и гардины. А сморкаться в них не запретили )))
    +1−0
    shestokol24 Окт 2022 в 20:52
    а если регистрация выездная то по прежнему будут ломить ценник как за дачу ? и это не контролируемо...
    +1−0
    mjaroslav24 Окт 2022 в 20:45
    Как же хорошо, что еще никто не запретил регистрировать брак просто в ЗАГСе, без торжества.
    Лайфхак для молодоженов: забейте на дворцы бракосочетания, лимузины, рестораны и торжественные наряды. Идёте в ЗАГС, пишите заявление, расписываетесь. Всё. Profit! Никаких кредитов на свадьбу, никаких трат.
    Мы с супругой именно так и поступили, уже 15 лет вместе.
    +10−1
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