Никакой крупы и смены пола. Смольный разработал правила для молодоженов в Петербурге

По данным «Фонтанки», проект подготовлен комитетом по делам записи актов гражданского состояния. Если говорить о самой церемонии, то она четко регламентирована и включает всем известные пункты — от ожидания в комнате жениха и невесты до торжественной речи и обмена кольцами (по желанию). В зале должны быть флаг и герб России, сами молодожены свой сценарий навязывать не имеют права.

Несколько пунктов посвящены внешнему виду и поведению как молодоженов, так и гостей с фотографами. В частности, «не допускается пребывание участников церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в одежде, не соответствующей торжественности мероприятия». А «лицам, вступающим в брак в торжественной обстановке, запрещается изменять свой внешний вид, в том числе визуально изменять свой пол с помощью внешнего вида».

Среди запретов есть еще несколько, понятных людям, которым доводилось бывать на торжественной церемонии. Нельзя находиться в загсе в верхней одежде, с крупногабаритными предметами; запрещено курить, распивать спиртные напитки, появляться в нетрезвом состоянии; кроме того, нельзя привлекать сторонних музыкантов, использовать собственную аппаратуру; под запретом использование мобильных телефонов во время регистрации.