Брошенная на детскую площадку граната вернулась к петербуржцу реальным сроком

Выходка в День смеха обернулась для жителя Выборгского района Петербурга сроком в колонии общего режима. Перебрав с алкоголем, он атаковал детей на детской площадке.
Прокуратура Санкт-Петербурга
Как сообщает прокуратура Петербурга 24 октября, Выборгский районный суд признал 45-летнего Дениса Чеховского виновным в уголовном хулиганстве. Установлено, что 1 апреля Чеховской из парадной пятиэтажки на улице Орбели метнул под ноги гулявших детей гранату для игры в страйкбол. «Егерь» имитировал взрыв на детской площадке.
Чеховской в момент метания был нетрезв. Ранее незнакомых малолетних он оскорблял «из хулиганских побуждений, в отсутствие реального повода». Обошлось без пострадавших.
Суд приговорил мужчину к 11 месяцам колонии общего режима.