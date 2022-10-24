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    Брошенная на детскую площадку граната вернулась к петербуржцу реальным сроком

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    Выходка в День смеха обернулась для жителя Выборгского района Петербурга сроком в колонии общего режима. Перебрав с алкоголем, он атаковал детей на детской площадке.

    Прокуратура Санкт-Петербурга

    Как сообщает прокуратура Петербурга 24 октября, Выборгский районный суд признал 45-летнего Дениса Чеховского виновным в уголовном хулиганстве. Установлено, что 1 апреля Чеховской из парадной пятиэтажки на улице Орбели метнул под ноги гулявших детей гранату для игры в страйкбол. «Егерь» имитировал взрыв на детской площадке.

    Чеховской в момент метания был нетрезв. Ранее незнакомых малолетних он оскорблял «из хулиганских побуждений, в отсутствие реального повода». Обошлось без пострадавших.

    Суд приговорил мужчину к 11 месяцам колонии общего режима.

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