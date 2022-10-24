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    Стрельба по машине обидчика на Ленсовета стоила полицейскому почти года работ

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    В Петербурге вынесли приговор мужчине, стрелявшему по припаркованной машине у клуба единоборств в Московском районе. «Мститель» оказался сотрудником полиции, а причиной злости стал дорожный конфликт.

    Прошлой осенью, 24 ноября вечером подсудимый, являвшийся сотрудником патрульно-постовой службы полиции Адмиралтейского района, ехал на KIA Ceed по улице Ленсовета и у дома 11/39 по улице Орджоникидзе умышленно выстрелил из самозарядного пистолета МР-80–13Т в припаркованную Toyota Camry, сообщает 24 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. С водителем «Тойоты» у него незадолго до этого произошла словесная перепалка. Выстрелом мужчина повредил «Камри» переднее левое крыло. Ущерб составил 30 878 рублей.

    Вину полицейский признал, утверждая, что не целился в сидевшего в машине потерпевшего. По его словам, причиной стрельбы стал конфликт, произошедший непосредственно перед этим, когда ему пришлось резко затормозить, чтобы избежать ДТП с другой машиной. Из-за этого водителю «Тойоты» тоже пришлось дать по тормозам, что тому не понравилось. Со слов полицейского, потерпевший «агрессивно и нецензурно кричал в его адрес», оскорблял его девушку и угрожал физической расправой.

    В своих действиях стрелявший раскаялся и выразил готовность возместить ущерб. Московский районный суд Петербурга признал мужчину виновным по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Его приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % зарплаты в доход государства.

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    Комментарии 10

    Kot Piter24 Окт 2022 в 13:40
    То есть, когда полицейский имеет право задержать нарушителя за нецензурную брань и оштрафовать, он выбирает достать "ствол" и расстрелять? - Мало дали!
    +0−0
    altnec24 Окт 2022 в 13:33
    Профессор студенту:
    - кого в СССР называли "козлами"?
    - ментов
    - гм... зачет. А был -ли секс в СССР?
    -неее, не было такого
    -гм.....А как Вы появились на свет?
    - Мама однажды сказала, что мой папа был рогоносец.
    +0−0
    Басик24 Окт 2022 в 13:15
    «А где УК РФ Ст.213. ч.2 Хулиганство с применением оружия?»©
    Там же где все наши права, остались только обязанности. У нас все поделилось на "белых людей", "истинных чистокровных ЕРовцев" и остальных. И пока эти остальные, то есть мы, будут молчать и тупо подчиняться, те будут процветать.
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