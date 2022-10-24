Стрельба по машине обидчика на Ленсовета стоила полицейскому почти года работ

В Петербурге вынесли приговор мужчине, стрелявшему по припаркованной машине у клуба единоборств в Московском районе. «Мститель» оказался сотрудником полиции, а причиной злости стал дорожный конфликт.



Прошлой осенью, 24 ноября вечером подсудимый, являвшийся сотрудником патрульно-постовой службы полиции Адмиралтейского района, ехал на KIA Ceed по улице Ленсовета и у дома 11/39 по улице Орджоникидзе умышленно выстрелил из самозарядного пистолета МР-80–13Т в припаркованную Toyota Camry, сообщает 24 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. С водителем «Тойоты» у него незадолго до этого произошла словесная перепалка. Выстрелом мужчина повредил «Камри» переднее левое крыло. Ущерб составил 30 878 рублей.