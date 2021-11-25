У клуба единоборств на юге Петербурга стреляли по серебристой «Тойоте»

Полиция Московского района устанавливает личность стрелка, проделавшего вмятины на автомобиле «Тойота».
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября, дорожный конфликт произошел накануне около половины седьмого вечера у дома 11 по улице Ленсовета, где расположен клуб спортивных единоборств. Полицейских вызвал 39-летний владелец серебристой «Тойоты», который рассказал, что его автомобиль расстрелял из предмета, похожего на пистолет, водитель «КИА Сид». На двери «Тойоты» осталась вмятина. А «КИА» улетела с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».