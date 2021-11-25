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У клуба единоборств на юге Петербурга стреляли по серебристой «Тойоте»

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Полиция Московского района устанавливает личность стрелка, проделавшего вмятины на автомобиле «Тойота».

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября, дорожный конфликт произошел накануне около половины седьмого вечера у дома 11 по улице Ленсовета, где расположен клуб спортивных единоборств. Полицейских вызвал 39-летний владелец серебристой «Тойоты», который рассказал, что его автомобиль расстрелял из предмета, похожего на пистолет, водитель «КИА Сид». На двери «Тойоты» осталась вмятина. А «КИА» улетела с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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