Дуга, ленты, а потом и лучи. Полюбуйтесь на ночные танцы, которым вы предпочли сериалы и сон

Северное сияние ночью 24 октября было настолько ярким и долгим, что многие жители Петербурга наблюдали его прямо из окна — не помешала даже засветка. А за городом оно выглядело как огромные полотна с танцующими столбиками. Горожане делятся своими кадрами в соцсетях.
«Сияло всю ночь и несколько раз — особо ярко. В длину не поместилось в самый широкий объектив. Постоянно падали метеоры. Сначала висело слегка зеленой дугой, затем разгорелось ярко и высоко над горизонтом, затем пошло лентами, потом появились яркие, разноцветные лучи. Потом еще несколько периодов лент и лучей, затем пошло угасать», — рассказывает охотник за сиянием Катя Стрельникова.
Аврора начала сиять ещё вечером, «Фонтанка» показывала, как это было.