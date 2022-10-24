    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-з

    759мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.2eur59.84

    Дуга, ленты, а потом и лучи. Полюбуйтесь на ночные танцы, которым вы предпочли сериалы и сон

    660
    обсудить

    Северное сияние ночью 24 октября было настолько ярким и долгим, что многие жители Петербурга наблюдали его прямо из окна — не помешала даже засветка. А за городом оно выглядело как огромные полотна с танцующими столбиками. Горожане делятся своими кадрами в соцсетях.

    «Сияло всю ночь и несколько раз — особо ярко. В длину не поместилось в самый широкий объектив. Постоянно падали метеоры. Сначала висело слегка зеленой дугой, затем разгорелось ярко и высоко над горизонтом, затем пошло лентами, потом появились яркие, разноцветные лучи. Потом еще несколько периодов лент и лучей, затем пошло угасать», — рассказывает охотник за сиянием Катя Стрельникова.

    Аврора начала сиять ещё вечером, «Фонтанка» показывала, как это было.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close