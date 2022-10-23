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    Петербург прикинулся Мурманском — горожане видят северное сияние прямо сейчас

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    4 комментария

    Солнечная активность подкинула Петербургу красоты в воскресный вечер — жители севера города, а также те, кто оказался на берегу Финского залива, рапортуют: северное сияние вновь пришло к нам «с доставкой на дом». Некоторые шутят, что в Мурманск теперь можно больше не ездить.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Телеграм-бот, информирующий охотников за сиянием, говорит о том, что вечером 23 октября индекс BZ достиг отметки 5,8. На сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ KP соответствует 5.

    Читатель «Фонтанки»

    Утром 23 октября «Фонтанка» уже публиковала фотографии северного сияния, снятые петербуржцами накануне. Видимо, шоу пользовалось таким успехом, что в небесной канцелярии его решили повторить.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 4

    Никита Пряхин24 Окт 2022 в 03:48
    Утомлённые солнцем - 2.0....
    +2−0
    Свободу Лёхе!24 Окт 2022 в 00:14
    Видимо.., я.., как-то.., частично.. Россиянин! ) Вижу.. - Водки бутылку перед собой и.. - почти неразрешимую Задачу! )
    +1−0
    altnec23 Окт 2022 в 23:50
    Совсем не смешно, но даже очень противно
    +0−3
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