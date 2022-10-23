Петербург прикинулся Мурманском — горожане видят северное сияние прямо сейчас

Солнечная активность подкинула Петербургу красоты в воскресный вечер — жители севера города, а также те, кто оказался на берегу Финского залива, рапортуют: северное сияние вновь пришло к нам «с доставкой на дом». Некоторые шутят, что в Мурманск теперь можно больше не ездить.
Телеграм-бот, информирующий охотников за сиянием, говорит о том, что вечером 23 октября индекс BZ достиг отметки 5,8. На сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ KP соответствует 5.
Читатель «Фонтанки»
Утром 23 октября «Фонтанка» уже публиковала фотографии северного сияния, снятые петербуржцами накануне. Видимо, шоу пользовалось таким успехом, что в небесной канцелярии его решили повторить.