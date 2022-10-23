На южном берегу Финского залива засняли северное сияние с красным отливом

Умеренная геомагнитная буря, которая, по данным Gismeteo, развернулась в ночь с 22 на 23 октября, помогла фотоохотникам в Ленобласти поймать удачные кадры.

Так, фотограф Юрий Крылов поделился в телеграм-канале «Астро Фото Болото» наиболее удачными снимками северного сияния.

