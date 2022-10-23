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    На южном берегу Финского залива засняли северное сияние с красным отливом

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    Фото: Юрий Крылов
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    Умеренная геомагнитная буря, которая, по данным Gismeteo, развернулась в ночь с 22 на 23 октября, помогла фотоохотникам в Ленобласти поймать удачные кадры.

    Так, фотограф Юрий Крылов поделился в телеграм-канале «Астро Фото Болото» наиболее удачными снимками северного сияния.

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    Для фотографа это была уже пятая фотоохота, автор снимал на берегу Финского залива, в поселке Старое Гарколово, где небо оставалось практически чистым. Удача улыбнулась ему наиболее широко в 23:15.

    Буря имела достаточную силу, чтобы не просто озарить зеленой дугой горизонт, но и окрасить небо значительно выше — а звезды и водная гладь дополнили необычное представление.

    Повезло в эту ночь и другим фотографам. В том же телеграм-канале появились снимки естественного светового шоу, снятые на острове Гогланд и даже с борта самолета, следовавшего из Мурманска в Петербург.

    У пропустивших это северное сияние восполнить пробел пока не получится. Предстоящей ночью, согласно метеоданным, ожидаются лишь небольшие возмущения.

    Фото: Юрий Крылов

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