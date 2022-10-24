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    В Ленобласти синоптики обещают всю неделю небольшой снег

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    Минувшей ночью снег не дошёл до Петербурга и Ленобласти. Синоптики ждут его в ближайшие дни. По ночам будет минус, поэтому дождь неминуемо превратится в снег. Прогноз погоды публикует 24 октября ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

    «В течение практически всей недели в Ленинградской области местами будет дождь и небольшой снег, потому что ночные температуры ожидаются минус 2 — плюс 3 градуса, даже до минус 4 градусов, а днем в начале недели — плюс 3–7 градусов, в четверг и пятницу — 7–10 градусов, затем — вновь 3–7 градусов», — сказал синоптик.

    Он отметил, что на земле снега пока не будет. Согласно климатическим наблюдениям, постоянный снежный покров в Ленобласти устанавливается в конце ноября — начале декабря.

    Минувшей ночью снегопад прошёл во многих северных регионах России, схему показывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Зона выпадения снега захватила Карелию и Вологодскую область, а до Ленинградской немного не добралась.

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    Сегодня в Петербурге, напомним, без осадков, поскольку погоду определяет антициклон.

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