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    Холодно, но есть повод порадоваться. Антициклон удерживает в Петербурге сухую погоду

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    В Петербурге типичная для конца октября погода. При этом её можно назвать хорошей: дождей и снега пока не будет.

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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 октября ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер днём слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 1–3 градусов, а в пригородах местами до минус 1, днём составит 4–6 градусов.

    Синоптическую ситуацию в городе сегодня сформирует небольшой гребень антициклона, вытянувшийся в меридиональном направлении, поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. В Ленобласти, по его словам, ожидается от 3 до 8 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

    Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в Северной столице бывает облачно с прояснениями, от минус 1 до плюс 8 градусов в течение суток. Самое холодное 24 октября выдалось в 1960 году, минус 11 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 16, напоминает «Яндекс».

    Во вторник станет чуть прохладнее, ночью до минус 2. Ближе к вечеру, по прогнозу Леуса, придут дожди.

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