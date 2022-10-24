Житель Колпино искал юную племянницу — и нашел в объятиях иностранца, которых она не хотела

По предварительной информации, около четырех часов дня он нашел её в квартире дома на улице Братьев Радченко в компании неизвестного мужчины. Тот якобы пытался изнасиловать школьницу.

43-летний петербуржец несколько часов искал по всему Колпино свою 14-летнюю племянницу, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 октября.

Полиция задержала гражданина Таджикистана после заявления жителя Колпино о попытке изнасилования девочки-подростка.

Наряд полиции, который приехал по указанному жителем Колпино адресу, нашел там 25-летнего нелегального мигранта.

Мужчину отвезли в отдел, где составили на него для начала протокол о мелком хулиганстве.



Материалы о взрослом интересе к девочке направили в СК района.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

