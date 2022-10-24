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    Житель Колпино искал юную племянницу — и нашел в объятиях иностранца, которых она не хотела

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    4 комментария

    Полиция задержала гражданина Таджикистана после заявления жителя Колпино о попытке изнасилования девочки-подростка.

    43-летний петербуржец несколько часов искал по всему Колпино свою 14-летнюю племянницу, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 октября.

    По предварительной информации, около четырех часов дня он нашел её в квартире дома на улице Братьев Радченко в компании неизвестного мужчины. Тот якобы пытался изнасиловать школьницу.

    Наряд полиции, который приехал по указанному жителем Колпино адресу, нашел там 25-летнего нелегального мигранта.

    Мужчину отвезли в отдел, где составили на него для начала протокол о мелком хулиганстве.

    Материалы о взрослом интересе к девочке направили в СК района.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 4

    BARSUKA24 Окт 2022 в 09:03
    не пора ли наказывать нелегальных мигрантов поездкой "в лес"?
    +1−0
    chip124 Окт 2022 в 08:51
    Рахмон заявил Путину, что Таджикистан на равных с РФ, после таких заявлений таджики как с цепи сорвались, жесть!
    +0−0
    Кулунжу24 Окт 2022 в 08:48
    Как мигрант дак нелегальный! На границе проходной двор!
    +0−0
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