Шойгу провел переговоры с четвертым министром обороны за день

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине, сообщает 23 октября пресс-служба МО РФ.
Предыдущий телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся 21 октября.
Переговоры стали четвертыми за день. Ранее Сергей Шойгу пообщался с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и министром обороны Турции Хулуси Акаром. Во всех трех случаях речь шла о возможной провокации с применением «грязной бомбы».