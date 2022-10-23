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    Боевые действия на Украине

    Шойгу провел переговоры с четвертым министром обороны за день

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    6 комментариев

    Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине, сообщает 23 октября пресс-служба МО РФ.

    Предыдущий телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся 21 октября.

    Переговоры стали четвертыми за день. Ранее Сергей Шойгу пообщался с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и министром обороны Турции Хулуси Акаром. Во всех трех случаях речь шла о возможной провокации с применением «грязной бомбы».

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    Комментарии 6

    Никита Пряхин23 Окт 2022 в 21:36
    Никак со спутников было замечено характерное передвижение комплектующих для сборки тактического ЯО......
    +5−1
    Свободу Лёхе!23 Окт 2022 в 21:19
    Алло..! Министр, мы с кем воюем?! )
    +5−1
    tochilshik23 Окт 2022 в 20:54
    да кто б его воспринимал уже всерьез?
    +7−1
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