Под Белгородом и Курском строят оборонные линии: новости вокруг СВО за 23 октября

Россияне продолжают провожать родных, призванных в рамках частичной мобилизации Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 23 октября.

Оборона приграничных территорий В Белгородской и Курской областях началась установка оборонных сооружений, об этом сообщают главы регионов.

— На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением, — сообщил курский губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его информации, третья линия будет готова до 5 ноября.

Линия в Белогородской области Фото: Вячеслав Гладков / T.me Поделиться Поделиться





Пример сооружения под Курском Фото: Роман Старовойт / T.me Поделиться Поделиться





Власти Белгородской области тем временем отселили жителей из потенциально опасных зон города Шебекина, который накануне подвергся обстрелу. Число пострадавших из-за него увеличилось до 13.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев инспектирует подвалы жилых домов, которые можно использовать в качестве убежищ. Также он поручил установить в подъездах навигацию для быстрого доступа в бомбоубежища. — Где-то уже и свет сделали, не везде, конечно, есть лавки или стулья, плюс нужно запас воды сформировать, чтобы при необходимости здесь можно было провести несколько часов. Мы надеемся, что использовать подвалы в качестве укрытий нам не придется, но готовы мы должны быть ко всему. Это сейчас задача номер один для всех, — написал Развозжаев в телеграме.

В Краснодарском крае продлили «желтый» уровень опасности до 3 ноября. Он был введен после взрыва на Крымском мосту.

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Спорт Международная федерация лыжного спорта и сноубординга продлила отстранение россиян от участия в своих турнирах до конца сезона 2022/2023.

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