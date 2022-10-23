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    Под Белгородом и Курском строят оборонные линии: новости вокруг СВО за 23 октября

    Что произошло за последние сутки

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    14 комментариев
    Россияне продолжают провожать родных, призванных в рамках частичной мобилизации
    Россияне продолжают провожать родных, призванных в рамках частичной мобилизацииФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 23 октября.

    Оборона приграничных территорий

    В Белгородской и Курской областях началась установка оборонных сооружений, об этом сообщают главы регионов.

    — На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением, — сообщил курский губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

    По его информации, третья линия будет готова до 5 ноября.

    Линия в Белогородской области
    Линия в Белогородской областиФото: Вячеслав Гладков / T.me
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    Пример сооружения под Курском
    Пример сооружения под КурскомФото: Роман Старовойт / T.me
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    Власти Белгородской области тем временем отселили жителей из потенциально опасных зон города Шебекина, который накануне подвергся обстрелу. Число пострадавших из-за него увеличилось до 13.

    Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев инспектирует подвалы жилых домов, которые можно использовать в качестве убежищ. Также он поручил установить в подъездах навигацию для быстрого доступа в бомбоубежища.

    — Где-то уже и свет сделали, не везде, конечно, есть лавки или стулья, плюс нужно запас воды сформировать, чтобы при необходимости здесь можно было провести несколько часов. Мы надеемся, что использовать подвалы в качестве укрытий нам не придется, но готовы мы должны быть ко всему. Это сейчас задача номер один для всех, — написал Развозжаев в телеграме.

    В Краснодарском крае продлили «желтый» уровень опасности до 3 ноября. Он был введен после взрыва на Крымском мосту.

    Ситуация на Украине

    Из разных регионов страны сообщали о воздушной тревоге. В Киеве ввели стабилизационные веерные отключения электричества, жителей призывают экономить энергию. Также подачу энергии ограничили в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

    — Это необходимо во избежание перегрузки сетей в этих регионах, — сказано в сообщении «Укрэнерго».

    Спорт

    Международная федерация лыжного спорта и сноубординга продлила отстранение россиян от участия в своих турнирах до конца сезона 2022/2023.

    Переговоры Шойгу

    В российском Минобороны сообщили, что Сергей Шойгу созвонился с министрами обороны Турции, Франции, Великобритании и США. В ряде разговоров Шойгу поделился с коллегами предположением о том, что Украина готовит провокацию с применением «грязной бомбы».

    Россияне продолжают провожать родных, призванных в рамках частичной мобилизации
    Россияне продолжают провожать родных, призванных в рамках частичной мобилизацииФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Линия в Белогородской области
    Линия в Белогородской областиФото: Вячеслав Гладков / T.me
    Пример сооружения под Курском
    Пример сооружения под КурскомФото: Роман Старовойт / T.me

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    Комментарии 14

    Никита Пряхин23 Окт 2022 в 21:38
    В Москве уже бомбоубежища проверяют.....
    +4−0
    /me23 Окт 2022 в 21:33
    Я не специалист в фортификации и вообще в военном деле, но даже для меня непонятно - а эти куличики от чего спасут?
    +4−0
    Maxi 55523 Окт 2022 в 21:29
    А точно всё идёт по плану?
    +6−0
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