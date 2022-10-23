Залег на дно в Петербурге. Пистолет выдал разыскиваемого за ловлю крабов

Подозреваемого в незаконной ловле крабов из Мурманской области обнаружили в Петербурге. Его «сдала» соседка, испугавшаяся пистолета.
Звонок в полицию поступил ночью субботы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября. Бдительная жительница дома 31 по Большому проспекту Петроградской стороны сообщила, что соседнюю квартиру снял мужчина с травматическим пистолетом.
Этим человеком оказался 29-летний житель Мурманской области, который находится в федеральном розыске. Его подозревают в незаконной ловле крабов, но меру пресечения не избирали — ограничились обязательством о явке. Пистолет у него был не травматический, а сигнальный — на хозяина он не зарегистрирован, но даже не работает.
Оружие все равно изъяли, а мужчина получил протокол о его незаконном ношении.