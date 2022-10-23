    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, сев

    756мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.2eur59.84

    Залег на дно в Петербурге. Пистолет выдал разыскиваемого за ловлю крабов

    6507
    8 комментариев

    Подозреваемого в незаконной ловле крабов из Мурманской области обнаружили в Петербурге. Его «сдала» соседка, испугавшаяся пистолета.

    Звонок в полицию поступил ночью субботы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября. Бдительная жительница дома 31 по Большому проспекту Петроградской стороны сообщила, что соседнюю квартиру снял мужчина с травматическим пистолетом.

    Этим человеком оказался 29-летний житель Мурманской области, который находится в федеральном розыске. Его подозревают в незаконной ловле крабов, но меру пресечения не избирали — ограничились обязательством о явке. Пистолет у него был не травматический, а сигнальный — на хозяина он не зарегистрирован, но даже не работает.

    Оружие все равно изъяли, а мужчина получил протокол о его незаконном ношении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    26389865123 Окт 2022 в 22:13
    Незаконное ношение петарды? Совсем милиция кукухой поехала?
    +0−0
    Kezevo23 Окт 2022 в 22:09
    Сколько прятавшихся от могилизация сдала эта бдительная соседка по дому 31
    +0−0
    27485069723 Окт 2022 в 21:10
    Очень интересная история. А обязательство о явке у иногороднего в бегах , в федеральном розыске , брать это мозги у следака вообще где ?

    А если он все таки явится и его посадят , то у собственника квартиры только одна задача останется - избавиться от жилья к моменту выхода парня на свободу .
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close