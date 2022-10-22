«Пользуется заслуженным авторитетом». Преподаватели СПбГУ требуют вернуть на работу коллегу, уволенного за «аморальный проступок»

Увольнение преподавателя факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дениса Скопина за «аморальный поступок» вызвало негодование среди его коллег. Они подписали письмо в его защиту и требуют восстановить доцента в должности.
«Фонтанка» рассказывала, что Скопин был уволен после 10 суток в спецприёмнике, куда он попал за участие в несанкционированном митинге 21 сентября.
«Мы считаем данное решение, по меньшей мере, поспешным. Денис Александрович этой весной успешно прошел конкурс на должность доцента, и с ним заключен контракт на три года, что подтверждает его высокий профессионализм и личные качества. Он пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и у студентов», – сказано в обращении, адресованном ректору СПбГУ Николаю Кропачеву и проректору по организации работы с персоналом Владимиру Еремееву (письмо есть в распоряжении редакции).
Преподаватели уверены, что считать поступок Скопина аморальным нет никаких оснований, тем более, что решение суда «указывает на административное правонарушение, а административное право вопросы морали не регулирует».
Письмо подписал 21 преподаватель, включая и.о. декана факультета свободных искусств и наук Нину Савченкову.