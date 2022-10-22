«Пользуется заслуженным авторитетом». Преподаватели СПбГУ требуют вернуть на работу коллегу, уволенного за «аморальный проступок»

Увольнение преподавателя факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дениса Скопина за «аморальный поступок» вызвало негодование среди его коллег. Они подписали письмо в его защиту и требуют восстановить доцента в должности.



«Фонтанка» рассказывала, что Скопин был уволен после 10 суток в спецприёмнике, куда он попал за участие в несанкционированном митинге 21 сентября.

