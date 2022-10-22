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    «Пользуется заслуженным авторитетом». Преподаватели СПбГУ требуют вернуть на работу коллегу, уволенного за «аморальный проступок»

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    27 комментариев

    Увольнение преподавателя факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дениса Скопина за «аморальный поступок» вызвало негодование среди его коллег. Они подписали письмо в его защиту и требуют восстановить доцента в должности.

    «Фонтанка» рассказывала, что Скопин был уволен после 10 суток в спецприёмнике, куда он попал за участие в несанкционированном митинге 21 сентября.

    «Мы считаем данное решение, по меньшей мере, поспешным. Денис Александрович этой весной успешно прошел конкурс на должность доцента, и с ним заключен контракт на три года, что подтверждает его высокий профессионализм и личные качества. Он пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и у студентов», – сказано в обращении, адресованном ректору СПбГУ Николаю Кропачеву и проректору по организации работы с персоналом Владимиру Еремееву (письмо есть в распоряжении редакции).

    Преподаватели уверены, что считать поступок Скопина аморальным нет никаких оснований, тем более, что решение суда «указывает на административное правонарушение, а административное право вопросы морали не регулирует».

    Письмо подписал 21 преподаватель, включая и.о. декана факультета свободных искусств и наук Нину Савченкову.

    Ранее стало известно, что с 2023 года программа факультета свободных искусств будет изменена. В 2015 году с преподавателем СПбГУ Иваном Куриллой расторгли временный трудовой договор из-за вольных высказываний в соцсетях, писали студенты.

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    Комментарии 27

    ssr23 Окт 2022 в 06:24
    Авторитетный специалист это кто?
    +0−3
    Ref23 Окт 2022 в 02:04
    Как говорит Александр Григорьевич - ператрахивать надо весь преподавательский состав СПбГУ.
    +1−7
    Nerevar23 Окт 2022 в 01:22
    Из-за политики охоты на ведьм и тотального идиотизма на местах профессорско-преподавательский состав тоже убежит как айтишники, журналисты, художники, активисты. Вон ВВП Грузии и Армении растут небывалыми темпами. Казахстан накачан образованными россиянами, которые создали 2,5 млн рабочих мест. А университетские преподаватели будут обучать европейцев или американцев. Пора бы уже закрывать глаза на политические умонастроения если человек умён или талантлив или рукаст. Страну надо поддерживать и улучшать, а без таких людей это не реально.
    +13−3
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