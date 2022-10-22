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    Раненый ножом в Турции россиянин умер в больнице

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    10 комментариев

    Россиянин, получивший ножевое ранение в спину в уличной драке в турецкой Аланье, скончался в больнице, сообщает 22 октября местная газета Yeni Alanya.

    «Врачам не удалось спасти жизнь россиянина», — передает издание. Молодому человеку было 22 года.

    Ранее между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и 19-летним мужчиной возник спор по неизвестной причине. Конфликт перерос в драку, в результате которой оппонент ударил россиянина ножом в спину.

    Ранивший его человек скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали полицейские. Помимо него задержаны еще пятеро подозреваемых. После необходимых процедур в жандармерии их отправят в суд. Расследование инцидента продолжается.

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    Комментарии 10

    ssr23 Окт 2022 в 06:27
    Все Россияне скорбят по Баширу Алыгаджиеву.
    +1−0
    chip122 Окт 2022 в 23:44
    Выясняли чей шаверма лучше, на Востоке пырнуть ножиком дело житейское.
    +6−6
    posvol22 Окт 2022 в 23:04
    Вполне себе милый и мирный поселок Махмутлар, прожили там несколько месяцев. Там нужно очень конкретно нарываться, чтобы получить смертельное ножевое, ну прям конкретно неадекватить
    +4−3
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