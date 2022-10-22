Раненый ножом в Турции россиянин умер в больнице

Россиянин, получивший ножевое ранение в спину в уличной драке в турецкой Аланье, скончался в больнице, сообщает 22 октября местная газета Yeni Alanya.



«Врачам не удалось спасти жизнь россиянина», — передает издание. Молодому человеку было 22 года.



Ранее между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и 19-летним мужчиной возник спор по неизвестной причине. Конфликт перерос в драку, в результате которой оппонент ударил россиянина ножом в спину.



Ранивший его человек скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали полицейские. Помимо него задержаны еще пятеро подозреваемых. После необходимых процедур в жандармерии их отправят в суд. Расследование инцидента продолжается.

