Россиянина ударили ножом в спину во время уличной драки в Аланье

Гражданин России получил ножевое ранение в результате ссоры в районе Махмутлар турецкой Аланье, сообщает 22 октября местная газета Yeni Alanya.



«Согласно полученной информации, между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и Х.Д.С. (19 лет) возник спор по неизвестной причине. Через некоторое время ссора переросла в драку, Х.Д.С. ранил молодого гражданина России ножом в область спины», — передает издание.



На место прибыли медики, которые оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу. Состояние россиянина оценивается как тяжелое.

