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    Россиянина ударили ножом в спину во время уличной драки в Аланье

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    12 комментариев

    Гражданин России получил ножевое ранение в результате ссоры в районе Махмутлар турецкой Аланье, сообщает 22 октября местная газета Yeni Alanya.

    «Согласно полученной информации, между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и Х.Д.С. (19 лет) возник спор по неизвестной причине. Через некоторое время ссора переросла в драку, Х.Д.С. ранил молодого гражданина России ножом в область спины», — передает издание.

    На место прибыли медики, которые оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу. Состояние россиянина оценивается как тяжелое.

    Ранивший его человек скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали полицейские. Ожидается, что после необходимых процедур в жандармерии его отправят в суд.

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    Комментарии 12

    28001931822 Окт 2022 в 21:52
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.ал.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    +0−0
    MidNightWoodpecker22 Окт 2022 в 21:02
    Опять очередной нож в спину? Предлагаю ввести месячное эмбарго на томаты черри-кумато в расфасовке по 250 гр. Будут знать.
    +0−0
    27564035622 Окт 2022 в 19:39
    ХДС - это Христианско-демократический союз Германии?
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