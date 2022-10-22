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    Отстранение российских лыжников от международных соревнований продлили

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    4 комментария

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение спортсменов из России от участия в турнирах под эгидой организации в сезоне-2022/23. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления FIS Матса Арьеса.

    «Получилось так, как и предполагалось. То же решение, что и раньше», — сказал он 22 октября по итогам заседания федерации.

    Агентство уточняет, что ранее генсек FIS Мишель Вион говорил, что организация допускает возможность участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, но под нейтральным флагом.

    «Фонтанка» писала, что в начале октября Международная ассоциация бокса допустила россиян до международных соревнований под своим флагом и со своим гимном.

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    Комментарии 4

    28001931822 Окт 2022 в 21:48
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше не в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    +0−0
    polunochnik22 Окт 2022 в 21:13
    Зато теперь легко на собственных "международных" соревнованиях быть всегда первыми и за допинг никто ничего не скажет. В Зимбабве и Эритрее не очень с лыжным спортом я предполагаю в силу климатических особенностей.
    +0−0
    Семён Воля22 Окт 2022 в 20:52
    Мы же так этого добивались? Работали, не покладая рук?
    +5−0
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