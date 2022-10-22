Отстранение российских лыжников от международных соревнований продлили

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение спортсменов из России от участия в турнирах под эгидой организации в сезоне-2022/23. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления FIS Матса Арьеса.



«Получилось так, как и предполагалось. То же решение, что и раньше», — сказал он 22 октября по итогам заседания федерации.



Агентство уточняет, что ранее генсек FIS Мишель Вион говорил, что организация допускает возможность участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, но под нейтральным флагом.

