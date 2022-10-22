Канцлер Германии Шольц ответил на вопрос о мировой войне

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает, что конфликт между Россией и Украиной перерастёт в мировую войну. Своё мнение он выразил 22 октября в интервью немецкой газете Die Welt.
«Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность», — ответил Шольц на вопрос, боится ли он, что конфликт между Россией и Украиной перерастет в мировую войну.
По словам канцлера, в нынешней ситуации не может идти и речи о любом неосторожном шаге, который мог бы привести к прямому конфликту между Россией и НАТО.
Он напомнил, что Германия поддерживает Украину в меру возможностей. Страна является одной из тех, которые сильнее всего помогают Киеву финансово, гуманитарно или с помощью оружия.