Канцлер Германии Шольц ответил на вопрос о мировой войне

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает, что конфликт между Россией и Украиной перерастёт в мировую войну. Своё мнение он выразил 22 октября в интервью немецкой газете Die Welt.



«Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность», — ответил Шольц на вопрос, боится ли он, что конфликт между Россией и Украиной перерастет в мировую войну.



По словам канцлера, в нынешней ситуации не может идти и речи о любом неосторожном шаге, который мог бы привести к прямому конфликту между Россией и НАТО.

