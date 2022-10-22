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    Канцлер Германии Шольц ответил на вопрос о мировой войне

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    7 комментариев

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает, что конфликт между Россией и Украиной перерастёт в мировую войну. Своё мнение он выразил 22 октября в интервью немецкой газете Die Welt.

    «Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность», — ответил Шольц на вопрос, боится ли он, что конфликт между Россией и Украиной перерастет в мировую войну.

    По словам канцлера, в нынешней ситуации не может идти и речи о любом неосторожном шаге, который мог бы привести к прямому конфликту между Россией и НАТО.

    Он напомнил, что Германия поддерживает Украину в меру возможностей. Страна является одной из тех, которые сильнее всего помогают Киеву финансово, гуманитарно или с помощью оружия.

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    Комментарии 7

    28001931822 Окт 2022 в 21:52
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.ро.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0−0
    Семён Воля22 Окт 2022 в 20:19
    Ежели детки и капиталы - ТАМ, какая может быть третья мировая?
    +7−0
    hal900022 Окт 2022 в 18:48
    да не мировая война..а дефицит будет..это очевидно..много средств то там то тут тратится на оборонку..а это капиталоемкие отрасли..и забирают большую долю пирога с граданского сектора..дефицит всегда порождает всплеск насилия..нагрузка на силовиков будет..
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